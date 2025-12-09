Tensione alle stelle e rotture inaspettate: scopri perché Nazim dice basta a Harika e chi torna dal passato di Cihan Le emozioni toccheranno il culmine a La Notte Nel Cuore. Nazim prenderà una decisione definitiva e tagliente: chiuderà la sua storia con Harika. La goccia che farà traboccare il vaso sarà l’ennesimo comportamento arrogante della ragazza, stavolta sotto gli occhi di tutti, all’interno di un negozio. Nonostante le promesse di cambiamento, Harika si mostrerà ancora una volta incapace di gestire la rabbia. Infastidita dal colore di una giacca, alzerà la voce con la commessa e inizierà a provocarla, sfociando in una vera e propria scenata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Harika smascherata!