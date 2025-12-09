La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 dicembre 2025 | Nuh non ha molte chance ma decide di operarsi comunque!
La Notte nel Cuore torna questa sera, 9 dicembre 2025, su Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della dizi in onda in prima serata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
"Amore, sono atterrato” Fabio Caressa e Benedetta Parodi raccontano in un’intervista un episodio che, tempo fa, rischiò di far vacillare il loro rapporto. La conduttrice ricevé un messaggio da un uomo nel cuore della notte, la reazione del giornalista - facebook.com Vai su Facebook
La Notte nel Cuore, le anticipazioni di oggi, 9 dicembre: Canan scopre di essere stata ingannata, le nozze disastrose di Sevilay e Nuh - Questa sera, martedì 9 dicembre, torna l'appuntamento con La Notte nel Cuore su Canale 5. ilmessaggero.it scrive