La notte del terrore in Giappone | sisma di magnitudio 7.6 evacuate 95mila persone

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il nord del Giappone durante la notte, causando evacuazioni di massa e risvegliando i ricordi del disastro del 2011. La comunità locale affronta ora le conseguenze di un evento sismico devastante, con migliaia di persone costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Un violentissimo terremoto ha scosso nel cuore della notte il Giappone settentrionale, riaccendendo il trauma del disastro del 2011. La scossa, di magnitudo 7.6 secondo le autorità nipponiche, si è verificata alle 23.15 ora locale (le 15.15 in Italia) dell’8 dicembre al largo della costa pacifica, a circa 70-80 km dalla città di Misawa, nella prefettura di Aomori, e a una profondità stimata tra i 50 e i 53 chilometri. Immediata l’emissione di un’allerta tsunami “maggiore”, con onde previste fino a 3 metri, e l’ordine di evacuazione per quasi 95.000 persone nelle prefetture di Hokkaido, Aomori, Iwate e Miyagi, nonostante le temperature prossime allo zero. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it