La Nobel Week Lights illumina Stoccolma
Stoccolma si accende di luci e creatività per la Nobel Week Lights, il festival che ogni anno trasforma la città in un grande percorso di arte pubblica ispirato ai vincitori del premio Nobel. Migliaia di visitatori hanno ammirato installazioni luminose dedicate alla pace, alla letteratura e alle scoperte scientifiche con opere interattive, che richiamano alcuni dei premi più celebri degli ultimi anni. Molti si sono divertiti a comunicare a distanza attraverso giochi di luce e prospettiva. Le celebrazioni culmineranno mercoledì con la cerimonia di consegna ufficiale dei premi Nobel e il tradizionale ricevimento reale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A causa dei lavori in corso a via Nobel, i posti auto disponibili vicino al locale sono ridotti. Per garantire a tutti un arrivo più comodo, questo weekend é possibile parcheggiare presso l’Hotel Futuro, situato esattamente di fronte a noi ? Vi aspettiamo Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Il Nobel per la Fisica va ai tre 'inventori' del Led: "La luce che illumina il mondo" - I Led (Light Emitting Diode) sono i rivoluzionari dispositivi elettronici che sfruttano le proprietà ottiche di alcuni materiali per produrre la luce in modo più efficiente dal punto di vista ... Riporta quotidiano.net