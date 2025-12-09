La navigazione a vista di Sottocornola nelle sfaccettature del contemporaneo
LETTURE. Docente di filosofia e storia, artista e saggista, il 10 dicembre presenta il suo libro alla biblioteca di Colognola. Una raccolta di testi redatti fra il 2022 e il 2024 su temi che spaziano dal settarismo dilagante alla tortuosità della burocrazia, dalle derive digitali ai rischi del totalitarismo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
