LETTURE. Docente di filosofia e storia, artista e saggista, il 10 dicembre presenta il suo libro alla biblioteca di Colognola. Una raccolta di testi redatti fra il 2022 e il 2024 su temi che spaziano dal settarismo dilagante alla tortuosità della burocrazia, dalle derive digitali ai rischi del totalitarismo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La navigazione a vista di Sottocornola nelle sfaccettature del contemporaneo