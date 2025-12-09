La NASA svela il mistero della stella di Betlemme | era davvero una cometa?
Da sempre gli scienziati si interrogano sulla natura della stella di Betlemme, quel bagliore misterioso che secondo il Vangelo illuminò il cammino dei Re Magi verso la mangiatoia di Gesù. Fino ad oggi l’ipotesi più gettonata parlava di un incontro tra pianeti, magari Giove e Saturno che si allineavano nel cielo. Ma adesso spunta una spiegazione completamente diversa che coinvolge le comete. Mark Matney, scienziato della NASA specializzato in corpi celesti, ha appena pubblicato uno studio sul Journal of the British Astronomical Association (il 3 dicembre) dove propone una teoria affascinante. Secondo lui, quella “stella” potrebbe essere stata una cometa che sfrecciò vicinissima al nostro pianeta nel 5 avanti Cristo, proprio nel periodo in cui collochiamo la nascita di Gesù. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Neanderthal di Altamura svela i segreti del naso Un reperto unico al mondo, datato a circa 150.000 anni fa, ha permesso di studiare per la prima volta la cavità nasale interna di un Neanderthal. Grazie a tecnologie endoscopiche, un team di ricercatori italiani - facebook.com Vai su Facebook
NASA, Accident svela il mistero di Giove e Saturno - 12 miliardi di anni chiamata "L'Incidente", rivelando per la prima volta questa molecola di silicio in un oggetto ... Secondo tomshw.it