La musica dei Groove accende il Natale di ' Dimora Camilla' ad Apricena
Ad Apricena la magia del Natale continua a brillare nei locali di ‘Dimora Camilla’, che il 13 dicembre, ospiterà l’energia travolgente dei Groove, una blues band capace di trasformare ogni performance in un’esperienza vibrante e coinvolgente. Il gruppo – composto da Matteo Ferrazzano, Gianmarco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Torna "Candiani Groove", il festival internazionale della musica contemporanea
Teatro alla Scala. . «La musica di Šostakovic è una musica che vive di forti contrasti, estremamente diretta ed estremamente, secondo me, sincera.» A due giorni dalla #primascala tre nostri professori d’orchestra ci aiutano a raccontare la bellezza e la forza de - facebook.com Vai su Facebook
Varese si accende per il Natale: luci, musica e iniziative in tutta la città - Dal centro storico al Sacro Monte, dai quartieri ai musei, il programma delle feste 2025 offre eventi culturali, spettacoli per famiglie e attività solidali. Lo riporta laprovinciadivarese.it
Arriva il saldo Imu: Palermo è la città meno cara d'Italia
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine