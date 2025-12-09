La musica dei Groove accende il Natale di ' Dimora Camilla' ad Apricena

Ad Apricena la magia del Natale continua a brillare nei locali di ‘Dimora Camilla’, che il 13 dicembre, ospiterà l’energia travolgente dei Groove, una blues band capace di trasformare ogni performance in un’esperienza vibrante e coinvolgente. Il gruppo – composto da Matteo Ferrazzano, Gianmarco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

