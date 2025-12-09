La mia Lady imperfetta e bellissima Prima trionfale la Scala è di Jakubiak

Sara Jakubiak, soprano dal talento internazionale e origini polacche, si distingue in un cast variegato che spazia dall’Europa all’Asia centrale. La sua presenza sulla scena, tra promesse e traguardi, cattura l’attenzione, testimoniando un percorso artistico segnato da passione e determinazione.

C’era "una tigre" sulla Ferrari che aveva promesso, ma pure fosse stata "una McLaren" sa di averla guidata "ai 200 all’ora" e in miglia, che sono circa 320 chilometri, la soprano Sara Jakubiak, cognome polacco e sorriso da americana del Michigan, estremo occidentale di un cast che arriva fino a Samarcanda (Najmiddin MavlyanovSergej) ma perlopiù russo. Com’è, del resto, russissima l’opera, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk che costò al giovane Šostakóvi? la censura stalinista e alla Scala, quasi cent’anni dopo, ha aperto la stagione con oltre undici minuti d’applausi, l’incasso più alto mai registrato da una Prima (quasi due milioni 700mila euro) e un milione di spettatori alla diretta su Raiuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it