La metro a Milano chiude più tardi per la partita tra Inter e Liverpool | gli orari
L'Inter riceve il Liverpool a San Siro, martedì sera, alle 21. Per l'occasione la M5 e M1 (da Lotto verso Sesto) chiudono più tardi. Alcune linee cambiano servizio prima, durante e dopo la partita. “Abbiamo previsto un servizio per facilitare gli spostamenti con i mezzi pubblici dei tifosi da e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Metro M2 di Milano chiusa tra Famagosta e Assago, in servizio i bus sostitutivi: cosa sta succedendo
Milano e la corsa all’oro del mattone extra lusso: i quartieri che stanno esplodendo (fino a 27.000 euro al metro quadro)
L’impresa di quattro baby writer, che hanno rischiato la vita per imbrattare un convoglio della metro a Milano
Unità tra metro e passante: perché sarebbe così importante ora su milanocittastato.it e sul primo commento #milanofutura: ogni giorno un progetto di milanocittastato per una Milano migliore - facebook.com Vai su Facebook
Milano, torna la 96-97 lungo la Cerchia dei Navigli: la M4 manda in pensione la 94 e fa rivivere il vecchio «filobus del centro». E chiude la stazione Porta Genova - 97 come circolare interna: era stata attivata negli anni 40 e poi soppressa nel 1979 ... Lo riporta msn.com
