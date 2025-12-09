La Mercedes Glb diventa grande
La Mercedes GLB si rinnova con proposte innovative: prima in versione elettrica, successivamente anche ibrida a 48 volt. La nuova generazione si distingue per un design più spazioso e tecnologie avanzate, offrendo un mix di sostenibilità, comfort e prestazioni. Un passo importante per la casa tedesca nel segmento dei SUV compatti di alta qualità.
Proposta prima in versione elettrica, poi anche ibrida a 48 volt, la nuova generazione offre più spazio e contenuti tecnologici di alto livello.
