La maledizione del Louvre continua | una perdita d’acqua danneggia 400 libri di egittologia La direzione | Allagamento dovuto all’impianto di riscaldamento

Sembra uno strano scherzo del destino, invece è tutto vero. I guai per il Louvre continuano, dopo il furto del 19 ottobre scorso dei gioielli della Corona francese ad opera di 4 ladri. Dopo i guai strutturali che una ventina di giorni fa hanno provocato la chiusura di una galleria, deve correre ai ripari per l’allagamento della sala delle Antichità egizie. Gravi i danni a centinaia di opere della biblioteca. Secondo quanto reso noto, la fuga d’acqua da una tubatura che – secondo alcuni documenti – era già stata segnalata come difettosa, è avvenuta il 26 novembre, mercoledì scorso. “Fra 300 e 400 opere sono state danneggiate”, si è appreso da Francis Steinbock, vice amministratore del museo, che ha così confermato l’informazione della rivista La Tribune de l’Art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

