La magia della Natività Non uno ma 15 presepi E via Cialdini s’illumina
In questa stagione natalizia, via Cialdini si anima con la magia della Natività grazie a quindici presepi creati con passione da Maria Saudelli. Le opere, esposte lungo la strada, offrono un suggestivo spettacolo di luci e dettagli, celebrando la tradizione e l'arte presepiale in un momento di condivisione e meraviglia.
Quindici natività illuminano via Cialdini. Sono quelle realizzate da Maria Saudelli, 63 primavere, presepista per passione. I bambini che passano, all’altezza del civico 47, si mettono a scrutare tutti i particolari dei presepi in mostra fino al 21 dicembre. Il più grande supera il metro e mezzo di lunghezza: "Lo darò in prestito a don Aldo per pa parrocchia di San Giovanni: ne ho curato i particolari per almeno un anno – dice la signora Maria –. Sono molto contenta perché realizzare i presepi è sempre stata la mia vocazione. Il più grande l’ho fatto che avevo 15 anni: ho riempito una stanza intera di paesaggi e atmosfere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
