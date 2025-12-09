La luminosa scia verde avvistata nei cieli italiani la sera dell' Immacolata | è un bolide

Nella sera dell'8 dicembre, numerosi cittadini italiani hanno segnalato un'inaspettata scia luminosa verde attraversare i cieli, identificata come un bolide. L'evento ha suscitato grande interesse e curiosità, attirando l'attenzione di appassionati e osservatori. Di seguito, i dettagli e le testimonianze riguardanti questa spettacolare manifestazione celeste.

Una scia luminosa in cielo. Sono stati in tanti a segnalarla nella serata di ieri, lunedì 8 dicembre. L'avvistamento è avvenuto intorno alle 21. Il fenomeno sembra sia da ricondurre alla caduta di un "bolide", un termine non scientifico con cui viene designata una meteora particolarmente fulgida. 🔗 Leggi su Today.it

