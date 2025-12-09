La luce dell’Abruzzo illumina il Natale di Assisi

Durante l’Immacolata Concezione, Assisi si è illuminata con la luce dell’Abruzzo, ospitando la cerimonia di accensione dell’albero proveniente dall’Aquila e l’inaugurazione del presepe monumentale di Castelli. Un gesto simbolico di solidarietà e unione tra i due territori, che ha arricchito il Natale nella città Serafica.

