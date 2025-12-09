La linea testardamente unitaria di Meloni tra Trump e Bruxelles

L'articolo analizza la posizione della leadership italiana, con particolare attenzione alla linea di Giorgia Meloni, nel contesto delle relazioni tra Trump e Bruxelles. Si esplorano le dinamiche diplomatiche e le possibili implicazioni di una strategia di sicurezza nazionale che si inserisce in un quadro di tensioni e alleanze internazionali.

Può darsi che abbia ragione Charles Kupchan, quando dice, al Corriere della sera di domenica, che Donald Trump non l’avrà neanche letto, quel tremendo documento sulla Strategia di sicurezza nazionale di cui si parla da giorni, e che sembra la versione più elaborata ed estesa del famigerato discorso di J.D. Vance alla conferenza di Monaco. Può darsi che l’estrema prudenza degli europei, diciamo pure la loro remissività dinanzi agli attacchi americani, sia al momento l’unico modo di trattenere l’ondivago e capriccioso presidente dal compiere scelte irreparabili, per l’Ucraina, per la Nato e per l’Europa, verso cui evidentemente lo spingono in tanti, anche dentro la sua amministrazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La linea testardamente unitaria di Meloni tra Trump e Bruxelles

