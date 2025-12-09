La lettura è quotidianità

La lettura quotidiana dell'informazione locale è essenziale per le imprese, poiché permette di conoscere approfonditamente il territorio e le sue dinamiche. Questo strumento rappresenta una risorsa fondamentale per comprendere le opportunità e le sfide del contesto in cui operano, favorendo decisioni più consapevoli e strategie più efficaci.

"L’informazione locale è fondamentale e per noi imprese; si tratta di uno strumento fondamentale per conoscere il territorio. E la cronaca di Ravenna del Resto del Carlino è di fondamentale importanza". Emanuela Bacchilega, riconfermata presidente della Confartigianato provinciale di Ravenna nei giorni scorsi, legge ogni giorno il giornale e lo fa anche per influsso familiare. Presidente Bacchilega, ha sempre avuto il Carlino a mano? "Sempre. Fin da bambina ho sempre visto mio padre acquistare il giornale, non ha mai saltato un giorno. Per il territorio è un vero punto di riferimento grazie ad una informazione che rappresenta bene la società, dalla politica al mondo delle imprese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it