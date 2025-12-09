La lettera del killer al figlio dell' uomo ucciso | Non aspetto un perdono

Ha chiesto scusa, senza pretendere di essere perdonato, in una lettera scritta dal carcere di Bergamo dove è recluso dal gennaio scorso per omicidio in concorso. Destinatario della missiva scritta nei mesi scorsi da Matías Pascual è il giovane figlio della vittima, Roberto Comelli: carpentiere di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scopri altri approfondimenti

A Ignoto X la lettera del padre di Francesco Pio Maimone: oggi la conferma dell'ergastolo del killer Valda - facebook.com Vai su Facebook

A Ignoto X la lettera del padre di Francesco Pio Maimone: oggi la conferma dell'ergastolo del killer Valda Vai su X

Uccide la figlia disabile a Corleone e si suicida, la lettera prima del gesto: "Non ce la faccio più" - La donna di 78 anni che ha ucciso la figlia disabile di 47 e poi si è suicidata ha lasciato una lettera prima del gesto: "Non ce la faccio più, scusatemi". Riporta msn.com