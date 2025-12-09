Altro attacco di Francoforte a Roma per l’emendamento alla legge di bilancio sull’appartenenza delle riserve auree al popolo italiano: «Non ci è ancora chiara la finalità, ripensateci». Il governo vuole alzare il tetto del contante a 10.000 euro. Il Pd sbraita. Continua il braccio di ferro tra il governo e la Bce sulle riserve auree della Banca d’Italia. Le «modifiche apportate» in una nuova formulazione non bastano: «Non è ancora chiaro quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista», torna a ribadire l’Eurotower. Che manda un messaggio al governo di Giorgia Meloni: «riconsideri» la proposta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Lagarde insiste per tenersi il nostro oro