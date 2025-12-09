La joint venture da 82,7 miliardi di dollari tra Netflix e Warner Bros rischia cancellazioni di show

La recente joint venture da 82,7 miliardi di dollari tra Netflix e Warner Bros rappresenta un importante passo nel settore dello streaming. Tuttavia, questa collaborazione potrebbe comportare conseguenze significative, tra cui la possibile cancellazione di alcuni show. L'evoluzione del panorama delle piattaforme streaming continua a ridefinire gli equilibri e le strategie delle principali aziende del settore.

Il panorama delle piattaforme di streaming si sta evolvendo rapidamente, con alcune operazioni di grande impatto che destano molta attenzione. Recentemente, Netflix ha annunciato un'accordo storico con Warner Bros. Discovery, acquisendo il loro servizio per una cifra notevole, superiore agli 82 miliardi di dollari. Questa mossa potrebbe segnare il termine delle classiche "guerre dello streaming", imponendo Netflix come protagonista indiscusso nel settore e modificando profondamente l'industria cinematografica e televisiva degli anni a venire. L'operazione, prevista per concludersi entro 12-18 mesi, solleva comunque importanti interrogativi riguardo alla sostenibilità del modello di business di Netflix, specialmente in relazione alla cancellazione di produzioni originali.