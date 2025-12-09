La guerra dialettica continua | il CEO di Netflix risponde agli scettici | Per noi la sala ora è importante

In un contesto di tensioni e scontri tra giganti dell'intrattenimento, Ted Sarandos di Netflix ribadisce l'importanza della sala cinematografica. L'acquisto di Warner Bros da parte di Netflix e la controfferta di Paramount hanno sollevato dubbi sul futuro del cinema tradizionale, mentre la guerra dialettica tra le principali piattaforme si intensifica.

Ted Sarandos torna a parlare per disinnescare i timori che stanno attraversando Hollywood. L’acquisto di Warner Bros da parte di Netflix e, quasi in contemporanea, la controfferta di Paramount hanno alimentato dubbi sul futuro della sala cinematografica. Ma il co-CEO della piattaforma streaming sceglie una linea netta: il cinema in sala non si tocca. Anzi, diventa un valore da proteggere e far crescere. Un messaggio rivolto non solo agli investitori, ma soprattutto a un’industria che teme di essere travolta da un nuovo terremoto. La scossa provocata dall’acquisizione di Warner Bros e, poche ore dopo, dall’offerta ostile lanciata da Paramount ha agitato l’intero settore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La guerra dialettica continua: il CEO di Netflix “risponde” agli scettici: “Per noi la sala ora è importante”

