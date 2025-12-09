La gaffe di Trump sulla Crimea | Bagnata da quattro oceani è stupenda! L’imbarazzo della giornalista ucraina – Il video
La Crimea? «È bellissima!». Nell’intervista concessa oggi a Politico, Donald Trump si mostra entusiasta del territorio che dal 2014 è al centro della contesa tra Russia e Ucraina poi sfociata in guerra “totale”. Da quando Vladimir Putin l’ha annessa unilateralmente, s’intende. Intervistata dalla giornalista americana, ma nata in Ucraina, Dasha Burns, Trump prova a fare lo splendido, sottolineando il suo sguardo da immobiliarista, settore in cui «sono molto bravo». E dipinge così la Crimea: « È circondata dall’oceano su quattro lati, e ha solo una piccola parte di terra, un piccolo molo che la collega all’Ucraina». 🔗 Leggi su Open.online
La gaffe di Trump sulla Crimea: «Bagnata da quattro oceani, è stupenda!». L'imbarazzo della giornalista ucraina – Il video - Nell'intervista a "Politico" il presidente Usa s'improvvisa esperto di geografia con Dasha Burns: «C'è pure un ottimo clima!
