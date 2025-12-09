La Funicolare Centrale chiude per due giorni | l' annuncio di Anm
Due giorni di stop per la Funicolare Centrale. Anm informa, infatti, che giovedì 11 e venerdì 12 dicembre la funicolare resterà chiusa al pubblico per consentire di attuare il monitoraggio dell'impianto, come richiesto da ANSFISA. L'Azienda Napoletana Mobilità si scusa con gli utenti per il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
