La french manicure di Rania di Giordania è la più audace che abbia mai sfoggiato

Anche le reali, ogni tanto, hanno voglia di sperimentare, e Rania di Giordania lo ha fatto con la manicure. La regina ha sfoggiato un inedito e audace stile, e cioè una french manicure inversa nei toni del blu e del rosso scuro. La french manicure audace di Rania di Giordania. L’occasione è stata la visita alla Mar Mansour Charity Society di Amman, dove Rania ha incontrato un gruppo di giovani per partecipare a diverse attività natalizie, tra cui la realizzazione di addobbi per l’albero, ghirlande e casette di pan di zenzero. La regina si è complimentata con il lavoro dell’organizzazione sin dalla sua fondazione nel 1957, e ha inevitabilmente attirato l’attenzione anche per il suo stile. 🔗 Leggi su Amica.it
