la frana di marinasco comune ko in tribunale

Si erano visti occupare i propri terreni per la realizzazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza del versante franoso, ma avevano ricevuto un'indennità ben inferiore a quanto sperato. Così, una coppia di spezzini ha bussato alle porte della Corte d'Appello civile di Genova, che ha condannato il Comune della Spezia e la presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere ai proprietari dei terreni una somma otto volte superiore a quella stimata e liquidata. La vicenda aveva preso le mosse dalla maxi frana che ormai un decennio fa aveva interessato gli abitati di Strà e Marinasco. Un fronte molto ampio che ha richiesto una importante opera di messa in sicurezza, durata anni.