La forza di una donna Anticipazioni 10 e 11 dicembre 2025 | Sarp tenta il suicidio Hatice sospetta di Enver

Le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, in onda domani 10 e dopodomani 11 dicembre 2025 su Canale 5, ci raccontano che Sarp prova a togliersi la vita per salvare Bahar, mentre Arif sta per fare la conoscenza di Kismet, la sua sorellastra. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Parallelamente, la puntata del 10 dicembre presenta un altro sviluppo carico di conseguenze: Yusuf e Arif vengono arrestati e portati in carcere.