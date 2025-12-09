La Formula 1 è una colonia britannica | i piloti inglesi dominano e i team fanno tutti base lì Telegraph
La Gran Bretagna sta alla Formula 1 come l’Italia e la Spagna stanno alla MotoGp. I piloti inglesi sono storicamente molto forti, se non a tratti dominanti. E il Telegraph si è chiesto come mai, nel tentativo più che altro di segnalare il fenomeno per questioni di orgoglio patrio. Lando Norris è l’undicesimo campione del mondo britannico, il secondo più giovane dietro solo a Lewis Hamilton. La Gran Bretagna ha ora 21 titoli, nove in più dei 12 della Germania (suddivisi tra Sebastian Vettel, Michael Schumacher e Nico Rosberg) e 13 in più degli otto del Brasile (Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Nelson Piquet). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
