la fissa di bruxelles per gli asset russi ci potrebbe costare oltre 25 miliardi

La proposta di Bruxelles di sequestrare asset russi potrebbe comportare perdite superiori ai 25 miliardi di euro, mettendo a rischio la stabilità dell'intera Unione Europea. La misura, volta a sostenere gli aiuti a Kiev, solleva preoccupazioni riguardo alle conseguenze economiche e politiche di un'azione così drastica.

La proposta prevede cifre monstre da far sobbarcare agli Stati per garantire gli aiuti a Kiev. A rischio la stabilità dell’intera Ue. Sembrava scontato che non sarebbero riusciti a farlo; adesso c’è da temere che lo facciano davvero. A costo di spararsi su un piede. L’ultima crociata dell’Ue è il prestito di riparazione all’Ucraina garantito dagli asset russi congelati. La scadenza per sbloccare l’impasse sull’ennesima elargizione economica, cruciale per Kiev, che nel 2026 si ritroverà un buco di bilancio da 71,7 miliardi di euro, è il Consiglio del 18 e 19 dicembre prossimi. Vedremo se, pur di dare un segno di vitalità e dimostrare che può portare avanti questa guerra senza il sostegno statunitense, l’Europa deciderà di accelerare i tempi della sua estinzione, per la quale Donald Trump credeva servissero almeno vent’anni. 🔗 Leggi su Laverita.info