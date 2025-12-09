La Fiorentina corre ai ripari | un piano rinforzi per salvarsi Idea Boga per una scossa all' attacco
La Fiorentina, ultima in classifica senza vittorie, prepara un piano di rinforzi per risalire la china. Tra le possibili mosse, spunta l'idea di ingaggiare Boga, ex Atalanta, per rinvigorire l’attacco. La società è pronta a intervenire sul mercato, ma alcune cessioni saranno inevitabili per fare spazio ai nuovi acquisti.
"Credo che la Fiorentina stia sbagliando a lasciar correre quella che potrebbe diventare un enorme e vergognosa storiaccia falsa, cioè che i giocatori della Fiorentina guardano le quote prima di giocare le partite. Invito Ferrari ad agire, perché queste fake new - facebook.com Vai su Facebook
Da Baroni a De Rossi, passando per Farioli. La Fiorentina corre ai ripari per il post Palladino - Così è stata accolta in casa Fiorentina la notizia delle dimissioni di Raffaele Palladino. Come scrive calciomercato.com