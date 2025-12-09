La Fiorentina corre ai ripari | un piano rinforzi per salvarsi Idea Boga per una scossa all' attacco

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina, ultima in classifica senza vittorie, prepara un piano di rinforzi per risalire la china. Tra le possibili mosse, spunta l'idea di ingaggiare Boga, ex Atalanta, per rinvigorire l’attacco. La società è pronta a intervenire sul mercato, ma alcune cessioni saranno inevitabili per fare spazio ai nuovi acquisti.

La Viola, ultima in classifica e senza vittorie, andrà sul mercato, ma qualcuno dovrà partire. Piace l'esterno ex Atalanta, ma si cercano rinforzi per tutti i reparti. Fiducia a Vanoli, Kean il punto fermo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la fiorentina corre ai ripari un piano rinforzi per salvarsi idea boga per una scossa all attacco

© Gazzetta.it - La Fiorentina corre ai ripari: un piano rinforzi per salvarsi. Idea Boga per una scossa all'attacco

News recenti che potrebbero piacerti

Da Baroni a De Rossi, passando per Farioli. La Fiorentina corre ai ripari per il post Palladino - Così è stata accolta in casa Fiorentina la notizia delle dimissioni di Raffaele Palladino. Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Corre Ripari Piano