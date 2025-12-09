La figlia di Jorio | spettacolo teatrale in dialetto abruzzese

Per la prima volta la tragedia di Gabriele d'Annunzio "La figlia di Jorio" andrà in scena in dialetto abruzzese. L’evento, in programma sabato 13 dicembre, è un’iniziativa della Settembrata Abruzzese, presieduta da Licio Di Biase, presentata alla presenza del vice sindaco e assessore alla cultura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

