La figlia di Jorio | spettacolo teatrale in dialetto abruzzese
Per la prima volta la tragedia di Gabriele d'Annunzio "La figlia di Jorio" andrà in scena in dialetto abruzzese. L’evento, in programma sabato 13 dicembre, è un’iniziativa della Settembrata Abruzzese, presieduta da Licio Di Biase, presentata alla presenza del vice sindaco e assessore alla cultura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
TvSei. . A Pescara in scena “La figlia di Jorio” in dialetto Va in scena a Pescara, su iniziativa della Settembrata abruzzese, lo spettacolo teatrale "La figlia di Jorio" di Gabriele D'Annunzio in dialetto. Oggi la presentazione dell’evento del 13 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
