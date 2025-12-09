La fiera la sinistra e l’editoria non allineata | cosa resta dopo Più Libri Più Liberi
Roma, 9 dic – Cinque giorni di fiera, cinque giorni di polemiche, una quantità spropositata di dichiarazioni indignate e un risultato che ha sorpreso gli stessi protagonisti. L’edizione più discussa di Più Libri, Più Liberi si è chiusa con il comunicato di Passaggio al Bosco, che ha scelto di non concedere interviste e di affidare la propria posizione a una nota sobria, lontana da qualsiasi spirito vendicativo. Più Libri, Più Liberi si conclude con lo psicodramma della sinistra. Il gruppo editoriale racconta di aver mantenuto “un profilo asciutto, per niente incline alla polemica o alla ribalta”, una scelta di stile che rifiuta tanto le lezioni morali quanto “ogni sterile vittimismo”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
