La Fiera del Lavoro Oltre 750 colloqui | Opportunità concreta per tutta la comunità

La quarta edizione della Fiera del Lavoro ha visto oltre 750 colloqui, consolidando il suo ruolo di punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un evento che continua a crescere, offrendo opportunità concrete e favorendo il contatto diretto tra chi cerca occupazione e le aziende in cerca di talenti.

Era la quarta edizione e sembra che, anno dopo anno, l’iniziativa riesca e inquadrare sempre con maggiore precisione l’obiettivo da raggiungere che è quello di mettere in comunicazione diretta chi cerca e chi offre lavoro. Ha raggiunto il risultato sperato l’edizione della Fiera del Lavoro organizzata da Afol Metropolitana con il Comune di Legnano, andata in scena pochi giorni fa nella consueta cornice di Palazzo Leone da Perego. Sono i numeri a testimoniare il risultato: 162 candidati si sono presentati all’evento, per un numero totale di 755 colloqui, 188 dei quali svolti attraverso Afolmet. Il 35% dei colloqui sostenuti dalle aziende sono stati valutati positivamente, e sono stati in totale 122 i candidati giudicati idonei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it