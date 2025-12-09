Porcari, 9 dicembre 2025 – La serata al ristorante La Filanda di Collodi si è trasformata in un abbraccio collettivo, caldo e sincero, che ha ricordato ancora una volta quanto il podismo sappia unire, far sorridere e soprattutto fare del bene. L’Atletica Porcari ha celebrato la propria festa sociale con una partecipazione straordinaria: cento soci presenti sui centosessanta iscritti, un risultato che parla da sé e che testimonia il forte senso di appartenenza che anima questo storico sodalizio. pranzo A fare gli onori di casa il presidente Gino Diodati, visibilmente orgoglioso non solo della grande affluenza, ma anche dello spirito con cui la serata è stata vissuta: quello di una squadra che corre insieme tutto l’anno, nelle gare e nella vita, e che nell’occasione degli auguri di Natale ritrova il gusto della condivisione più autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa sociale dell’Atletica Porcari