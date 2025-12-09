La festa sociale dell’Atletica Porcari
Porcari, 9 dicembre 2025 – La serata al ristorante La Filanda di Collodi si è trasformata in un abbraccio collettivo, caldo e sincero, che ha ricordato ancora una volta quanto il podismo sappia unire, far sorridere e soprattutto fare del bene. L’Atletica Porcari ha celebrato la propria festa sociale con una partecipazione straordinaria: cento soci presenti sui centosessanta iscritti, un risultato che parla da sé e che testimonia il forte senso di appartenenza che anima questo storico sodalizio. pranzo A fare gli onori di casa il presidente Gino Diodati, visibilmente orgoglioso non solo della grande affluenza, ma anche dello spirito con cui la serata è stata vissuta: quello di una squadra che corre insieme tutto l’anno, nelle gare e nella vita, e che nell’occasione degli auguri di Natale ritrova il gusto della condivisione più autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Torna la festa di San Francesco, il patrono d’Italia sociale, ambientalista e aperto al dialogo interreligioso
Sabato e domenica il centro sociale anziani ‘La Lucerna 2 Aps’ in festa per i 25 anni. Arriverà anche la carovana della pace “Peace at Work
Demna reinventa Gucci “La Famiglia“ del lusso fra satira sociale e festa
? Oggi è stato un piacere partecipare insieme al vicesindaco Alberto Taccioli alla Festa Sociale organizzata dalla Confraternita di Misericordia e Fratres, un appunt - facebook.com Vai su Facebook
La festa sociale dell’Atletica Porcari - L’Atletica Porcari ha celebrato la propria festa sociale con una partecipazione straordinaria: cento soci presenti sui centosessanta iscritti, un risultato che parla da sé e che testimonia il forte ... Lo riporta msn.com
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it