La famiglia nel bosco incontra i funzionari dell’ambasciata d’Australia Le curatrici dei bambini | Vogliamo ragionare con loro sull’obbligo scolastico

«Siamo tutti sereni». Queste le parole, dette ai giornalisti, da Maria Luisa Palladino, la tutrice nominata dal tribunale per i Minorenni dell’Aquila, quando è arrivata alla casa famiglia di Vasto dove si trovano dal 20 novembre i figli di Catherine e Nathan. Oggi la coppia incontra alcuni funzionari dell’Ambasciata d’Australia. Ai cronisti che le hanno chiesto i motivi del parere negativo Palladino ha risposto: «Si sta valutando la scuola, primariamente è quella la ragione per cui si sta tentando di prorogare questo termine, ma di poco; solo per ragionare con i genitori sull’obbligo scolastico che il nostro ordinamento prevede». 🔗 Leggi su Open.online