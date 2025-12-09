La donna più forte del mondo è uomo trans Jammie Booker | squalificato non aveva dichiarato di essere nato maschio alla direzione

Squalificata "la vincitrice" del World’s Strongest Woman: Jammie Booker, uomo trans, non aveva dichiarato il sesso biologico. Il titolo passa ad Andrea Thompson La vincitrice, o meglio, il vincitore, del World's Strongest Woman 2025 è un uomo. Jammie Booker, atleta statunitense trans, è stato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

