La donna investita all’alba di ieri è ancora in fin di vita
All’alba di lunedì 8 ottobre una donna transessuale sulla trentina è stata investita da un’automobile in via Stalingrado, a Bologna. L’uomo che guidava l’automobile non si è immediatamente fermato a prestare soccorso, salvo ripensarci più tardi e tornare sul luogo dell’investimento.Registrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
I fatti della notte: donna investita in codice rosso e aggressione in centro a Como
Incidente a Cremona, muore una donna di 85 anni: investita da un’auto e sbalzata in avanti
Investita mentre attraversa la strada, donna muore dopo quindici giorni di agonia
Morta la donna investita e trascinata sotto un’auto a Fornovo - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, donna investita all’alba in via Stalingrado: è in condizioni gravissime Vai su X
Donna investita alla rotonda di via Lamarmora a Biella - Coinvolta una Ford Fiesta, la persona ferita porta in ospedale. Riporta laprovinciadibiella.it
