La donna investita all’alba di ieri è ancora in fin di vita

Bolognatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allalba di lunedì 8 ottobre una donna transessuale sulla trentina è stata investita da un'automobile in via Stalingrado, a Bologna. L'uomo che guidava l'automobile non si è immediatamente fermato a prestare soccorso, salvo ripensarci più tardi e tornare sul luogo dell'investimento.

