La laurea è sempre un momento spartiacque: finisce il capitolo riservato allo studio e inizia la vera vita adulta. È difficile rendersi conto della difficoltà di trovare lavoro, andare a vivere da soli e affrontare le principali incombenze della quotidianità. Ma è ancora più difficile, dopo che la festa è finita, chiedersi "E ora?". Il post laurea: un momento critico. Ti sei impegnata per tutti gli anni universitari, hai rinunciato alle serate con gli amici per finire di studiare le centinaia di pagine delle materie più ostiche e sei arrivata alla fine di questo interminabile ma breve capitolo.

© Dilei.it - La disillusione post laurea. “E ora che si fa?”. Non sei sola