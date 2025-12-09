La dirigente De Vito testimone di riscatto lancia un monito contro l' immunità criminale a scuola
Il 9 dicembre a Brindisi, durante un incontro pubblico sulla legalità e la lotta alle mafie, la dirigente De Vito ha sottolineato l'importanza di rivedere le politiche scolastiche e combattere l'immunità criminale nel sistema educativo, lanciando un forte monito per un cambiamento autentico e duraturo.
BRINDISI – Quali politiche adottare? Quali processi di cambiamento innestare? In quale direzione guardare per tentare una inversione di tendenza? Se lo è chiesto oggi, martedì 9 dicembre, in un incontro pubblico sulla legalità e lotta alle mafie svoltosi nell’aula consiliare del Comune di San. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
