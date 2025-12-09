La Decima Mas e il suo operato antipartigiano Lo scontro con la resistenza vicentina

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprende il 22 gennaio 2026 la Rassegna "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2025-2026". Presentiamo la Tesi di Andrea Facen “LA DECIMA MAS E IL SUO OPERATO ANTIPARTIGIANO. Lo scontro con la Resistenza vicentina”. La tesi esamina il ruolo della Decima Flottiglia MAS nelle dinamiche della guerra civile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

