La Dea Bendata bacia nuovamente la Ciociaria vincite per oltre 100mila euro ad Aquino
La fortuna sorride ancora alla Ciociaria. Nell'estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 195 di sabato 6 dicembre, il "6" continua a nascondersi, facendo volare il Jackpot a ben 88,9 milioni di euro in palio per l'estrazione di questa sera, martedì 9 dicembre 2025.Nonostante la massima. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
La Dea Bendata ha baciato ( e che bacio!) la Sardegna. Un tagliando da 10 euro si è trasformato in una vincita da 2 milioni per un cliente di una ricevitoria di Oschiri - facebook.com Vai su Facebook
SuperEnalotto, la dea bendata bacia Vicenza ift.tt/Td1AVi5 ift.tt/hKo8peG Vai su X
SuperEnalotto, la dea bendata bacia il Friuli: centrato un 5 da quasi 100mila euro a Latisana - La dea bendata bacia nuovamente il Friuli: questa volta la fortuna è scesa direttamente a Latisana, in provincia di Udine, dove al Leolin Caffè in ... Lo riporta msn.com