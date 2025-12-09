La Dea Bendata bacia nuovamente la Ciociaria vincite per oltre 100mila euro ad Aquino

La fortuna sorride ancora alla Ciociaria. Nell'estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 195 di sabato 6 dicembre, il "6" continua a nascondersi, facendo volare il Jackpot a ben 88,9 milioni di euro in palio per l'estrazione di questa sera, martedì 9 dicembre 2025.Nonostante la massima. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

