La cultura mafiosa | ricerca e analisi psicologica l' incontro al liceo Scaduto di Bagheria

Si terrà il prossimo 13 dicembre 2025, dalle ore 10:00 alle 14:00, presso il Liceo ginnasio Scaduto di Bagheria, il nuovo incontro del ciclo di conferenze sul tema della cultura mafiosa e delle sue implicazioni psicologiche. L'evento, dal titolo "La cultura mafiosa: ricerca e analisi psicologica". 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Legame tra religiosità, cultura mafiosa e ruolo delle donne "devote e d'onore"
Il legame tra religiosità, cultura mafiosa e ruolo delle donne: "devote e d'onore"
Contro la cultura mafiosa dedicato un murale al procuratore Gratteri in una scuola nel Reggino
Ho partecipato a Roma alla presentazione del Calendario Storico DIA 2026, dedicato alle donne della legalità: donne che, spesso in silenzio ma con determinazione assoluta, hanno sfidato la cultura mafiosa e scelto con coraggio di stare dalla parte giusta. H - facebook.com Vai su Facebook
"La mafia teme la scuola più della giustizia, l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa.“ Antonino Caponnetto Magistrato, noto per aver guidato il Pool antimafia, ideato da Rocco Chinnici, dal 1984 al 1990. Vai su X
