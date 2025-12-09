la cultura che non si ferma mai un nuovo bando per i giovani

Pesaro rilancia il suo impegno culturale con un nuovo bando destinato ai giovani. Con 90mila euro disponibili, di cui 20mila riservati ai giovani, l'iniziativa mira a promuovere e sostenere progetti culturali e creativi, rafforzando il ruolo della città come centro di innovazione e cultura vivace.

Pesaro riapre il portafogli per la cultura: 90mila euro disponibili, con una tranche da 20mila riservata ai giovani. È la missione-cultura targata giunta Biancani che, con la delibera n. 321 del 2 dicembre scorso, ha approvato il pacchetto 2026 per sostenere eventi, progetti e idee capaci di lasciare il segno. Il messaggio del Comune è chiaro: chi ha un progetto lo presenti subito, perché la dead-line è vicina: 16 gennaio 2026. Un tempo stretto che punta a far partire la programmazione in fretta e senza incertezze, surfando ancora sull'onda lunga del titolo di Capitale italiana 2024 e sulla rotta verso la Capitale europea della Cultura 2033.