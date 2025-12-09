La Corte Suprema spinge sempre più a destra | via libera ai nuovi distretti del Texas e all’ordine di Trump sulla cittadinanza

La Corte Suprema ha approvato il ridisegno dei distretti elettorali del Texas, sostenendo l'ordine di Trump sulla cittadinanza. La decisione arriva nonostante le contestazioni riguardanti possibili pratiche di profilazione razziale, evidenziando una tendenza verso posizioni più conservatrici e di destra nelle recenti scelte giudiziarie.

Via libera alla decisione del Texas di ridisegnare la propria mappa elettorale, nonostante le accuse di profilazione razziale. Disponibilità a considerare la costituzionalità dell'ordine esecutivo di Donald Trump, che limita il diritto di cittadinanza per nascita. Nel giro di poche ore, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha preso un paio di decisioni che confermano la decisa svolta conservatrice di questi anni e il sostegno alle politiche di Trump, che ha nominato tre dei nove giudici del massimo organo giudiziario americano. Di più: la Corte pare ormai ribaltare uno dei principi che hanno guidato per decenni la dottrina legale statunitense, lo stare decisis, il rispetto che, a meno di clamorosi errori, le corti devono alle decisioni del passato.