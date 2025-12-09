La consigliera regionale dem Valentina Ancarani si racconta in ' Question time' | La passione per la politica è nata tra la gente

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Come politica mi definirei ostinata, perché porto sempre avanti le mie idee anche a rischio di andare contro corrente”. Valentina Ancarani, consigliera regionale del Partito democratico, si racconta nel videopodcast “Question Time. Otto minuti con i consiglieri regionali” a cura del Servizio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Consigliere nelle Marche dem Mastrovincenzo escluso dal partito - Il consigliere regionale dem Antonio Mastrovincenzo, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere Adriatico, è stato cancellato dall'Anagrafe degli iscritti al Pd nel biennio 2025/2026. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Consigliera Regionale Dem Valentina