La consigliera regionale dem Valentina Ancarani si racconta in ' Question time' | La passione per la politica è nata tra la gente
“Come politica mi definirei ostinata, perché porto sempre avanti le mie idee anche a rischio di andare contro corrente”. Valentina Ancarani, consigliera regionale del Partito democratico, si racconta nel videopodcast “Question Time. Otto minuti con i consiglieri regionali” a cura del Servizio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
EMERGENZA CARCERI - La consigliera regionale Alice Parma: "Rimini, che spesso è esempio di una gestione umana e illuminata, soffre di mancate scelte nazionali, a cominciare dall’infrastruttura carceraria e dalle sue sezioni" - facebook.com Vai su Facebook
Inizia un’altra settimana densa di appuntamenti elettorali a sostegno dei nostri candidati in Veneto! Giovedì sarò a Valdagno, insieme ai candidati in Consiglio regionale Ilaria Sbalchiero e Antonio Marco Dalla Pozza, venerdì farò tappa ad Abano Terme con la Vai su X
Consigliere nelle Marche dem Mastrovincenzo escluso dal partito - Il consigliere regionale dem Antonio Mastrovincenzo, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere Adriatico, è stato cancellato dall'Anagrafe degli iscritti al Pd nel biennio 2025/2026. Secondo ansa.it