La commedia dialettale torna protagonista a Vecchiazzano con la compagnia Teatrando
Giovedì 11 dicembre, alle ore 20.45, il teatro parrocchiale Maria Griffiedi di Vecchiazzano ospita un nuovo appuntamento della stagione teatrale dialettale promossa dalla parrocchia locale insieme alla Compagnia teatrale “Cvi de mi paes”. Per l'occasione, a salire sul palco sarà la Compagnia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
La compagnia della parrocchia di Carpena torna sul palco con una nuova commedia dialettale
Appuntamento con il teatro dialettale, la compagnia Gad di Lugo torna con la commedia "La perpetua inamuréda"
Buongiorno Gussago, ieri,Sabato 6 dicembre, alla Sala Civica Camillo Togni,l'Associazione Cuore di Donna e la compagnia teatrale "I Novagliesi" hanno messo in scena una replica della commedia dialettale "Pio de sà che de là". Un grazie a tutta la compag - facebook.com Vai su Facebook
Next Life, Emilia Clarke torna da protagonista nella prima immagine della rom com - Emilia Clarke tornerà presto al cinema come protagonista di una nuova commedia romantica intitolata Next Life: ecco la prima immagine del film. Segnala comingsoon.it
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com