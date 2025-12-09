La commedia dialettale torna protagonista a Vecchiazzano con la compagnia Teatrando

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre, alle ore 20.45, il teatro parrocchiale Maria Griffiedi di Vecchiazzano ospita un nuovo appuntamento della stagione teatrale dialettale promossa dalla parrocchia locale insieme alla Compagnia teatrale “Cvi de mi paes”. Per l'occasione, a salire sul palco sarà la Compagnia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

