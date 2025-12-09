La classifica dei migliori ospedali italiani
Al vertice della classifica delle migliori strutture d’Italia ci sono l’ospedale di Savigliano (Cuneo) e quello di Mestre (Venezia). È quanto risulta dal Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas, l’agenzia sanitaria nazionale delle Regioni. Sono 15 le strutture che, valutate su almeno sei aree cliniche su un totale di otto prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello ‘alto’ o ‘molto alto’. Le otto aree cliniche considerate per la valutazione sono: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefrologia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Migliori episodi di squid game: la classifica dei 10 top di netflix
Migliori torte al cioccolato del mondo, la Tenerina ferrarese è terza: la classifica completa
I 20 migliori vincitori di dancing with the stars classifica
Migliori panettoni da supermercato 2025: la classifica del Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… Vai su X
? Le migliori scuole superiori di Palermo nel 2025: la classifica di chi sale e chi scende Lo studio di Eduscopio ? https://cityne.ws/MIGLIORI_SCUOLE_PALERMO - facebook.com Vai su Facebook
Ospedali in Italia, i migliori sono in Lombardia e Veneto: i dati Agenas - Sono otto le aree cliniche tenute in considerazione per la valutazione delle strutture ospedaliere italiane secondo il Piano nazionale esiti 2025 (Pne) presentato da Agenas: si tratta di cardiocircola ... tg24.sky.it scrive
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com