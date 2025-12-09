La classifica dei migliori ospedali italiani

Lettera43.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al vertice della classifica delle migliori strutture d’Italia ci sono l’ospedale di Savigliano (Cuneo) e quello di Mestre (Venezia). È quanto risulta dal Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas, l’agenzia sanitaria nazionale delle Regioni. Sono 15 le strutture che, valutate su almeno sei aree cliniche su un totale di otto prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello ‘alto’ o ‘molto alto’. Le otto aree cliniche considerate per la valutazione sono: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefrologia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

