La classifica dei migliori ospedali italiani secondo Agenas

Lapresse.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 15 gli ospedali che – secondo il Programma nazionale Esiti 2025 presentato oggi da  Agenas  al ministero della Salute – nel 2024 hanno raggiunto un livello alto o molto alto in almeno sei sulle otto aree cliniche prese in considerazione. I 15 migliori ospedali d’Italia. Ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo). Ospedale di Montebelluna (Treviso). Ospedale di Bentivoglio (Bologna). Ospedale di Città di Castello (Perugia) con livelli alti in sei aree cliniche. Ospedale Maggiore di Lodi. Fondazione Poliambulanza di Brescia. Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). 🔗 Leggi su Lapresse.it

