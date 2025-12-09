La classifica dei migliori ospedali italiani secondo Agenas | il Sud ancora in difficoltà

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo Piano Nazionale Esiti 2025 mostra un Servizio sanitario in crescita, ma ancora segnato da forti squilibri territoriali. Quasi un ospedale su cinque non supera gli standard minimi, mentre solo il 10% ottiene valutazioni elevate in tutte le aree analizzate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Migliori episodi di squid game: la classifica dei 10 top di netflix

Migliori torte al cioccolato del mondo, la Tenerina ferrarese è terza: la classifica completa

I 20 migliori vincitori di dancing with the stars classifica

classifica migliori ospedali italianiLa classifica dei migliori ospedali italiani secondo Agenas: il Sud ancora in difficoltà - Il nuovo Piano Nazionale Esiti 2025 mostra un Servizio sanitario in crescita, ma ancora segnato da forti squilibri territoriali ... Da fanpage.it