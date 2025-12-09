La classifica dei migliori ospedali italiani secondo Agenas | il Sud ancora in difficoltà
Il nuovo Piano Nazionale Esiti 2025 mostra un Servizio sanitario in crescita, ma ancora segnato da forti squilibri territoriali. Quasi un ospedale su cinque non supera gli standard minimi, mentre solo il 10% ottiene valutazioni elevate in tutte le aree analizzate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La classifica dei migliori ospedali italiani secondo Agenas: il Sud ancora in difficoltà - Il nuovo Piano Nazionale Esiti 2025 mostra un Servizio sanitario in crescita, ma ancora segnato da forti squilibri territoriali ... Da fanpage.it
