Sono 15 gli ospedali, valutati su almeno 6 aree, che hanno raggiunto nel 2024 un livello alto o molto alto, secondo Agenas. Di questi, cinque sono in Lombardia: si tratta dell' ospedale Bolognini (6 aree valutate), dell' ospedale Maggiore di Lodi (7 aree valutate), della Fondazione Poliambulanza (7 aree), dell' ospedale Papa Giovanni XXIII (7 aree), dell' Istituto Clinico Humanitas Lombardia, 7 aree. Gli altri sono: ospedale di Montebelluna (Veneto), 6 aree valutate; ospedale Bentivoglio (Emilia Romagna), 6 aree valutate; ospedale di Città di Castello (Umbria), 6 aree valutate; ospedale di Cittadella (Veneto), 7 aree valutate; ospedale Fidenza (Emilia Romagna), 7 aree valutate; Pof Lotti Stabilimento di Pontedera (Toscana), 7 aree valutate; Stabilimento Umberto I - G. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia