La classifica dei migliori ospedali d' Italia | 5 sono in Lombardia

Ilgiornale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 15 gli ospedali, valutati su almeno 6 aree, che hanno raggiunto nel 2024 un livello alto o molto alto, secondo Agenas. Di questi, cinque sono in Lombardia: si tratta dell' ospedale Bolognini (6 aree valutate), dell' ospedale Maggiore di Lodi (7 aree valutate), della Fondazione Poliambulanza (7 aree), dell' ospedale Papa Giovanni XXIII (7 aree), dell' Istituto Clinico Humanitas Lombardia, 7 aree. Gli altri sono: ospedale di Montebelluna (Veneto), 6 aree valutate; ospedale Bentivoglio (Emilia Romagna), 6 aree valutate; ospedale di Città di Castello (Umbria), 6 aree valutate; ospedale di Cittadella (Veneto), 7 aree valutate; ospedale Fidenza (Emilia Romagna), 7 aree valutate; Pof Lotti Stabilimento di Pontedera (Toscana), 7 aree valutate; Stabilimento Umberto I - G. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la classifica dei migliori ospedali d italia 5 sono in lombardia

© Ilgiornale.it - La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia

Migliori episodi di squid game: la classifica dei 10 top di netflix

Migliori torte al cioccolato del mondo, la Tenerina ferrarese è terza: la classifica completa

I 20 migliori vincitori di dancing with the stars classifica

classifica migliori ospedali dClassifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance - Firenze, 9 dicembre 2025 – Dagli ospedali universitari ai presidi di provincia, la Toscana si conferma tra le realtà più solide del Paese nella fotografia 2025 del Programma nazionale esiti (Pne) di A ... Come scrive lanazione.it