La città delle piante Dialogo sul vivaismo

Pistoia si conferma come la città delle piante, un luogo in cui il vivaismo rappresenta una tradizione e un’eccellenza. Questo articolo esplora il dialogo e il confronto tra esperti e appassionati, evidenziando l’importanza di un settore che contribuisce a definire l’identità e il ruolo della città nel panorama internazionale del vivaismo.

PISTOIA Dialogo e confronto, a unire competenze trasversali che parlino al (e del) mondo che nella nostra città più ci rappresenta: il vivaismo. Importante momento d’incontro quello che Avi-Associazione Vivaisti Italiani propone per domani, mercoledì 10 dicembre, in occasione dell’ assemblea dei soci in modalità aperta cui porteranno il loro contributo voci istituzionali (e non solo). Emblematico il titolo del pomeriggio (dalle 16.45, Sala Maggiore di Palazzo Comunale a Pistoia): " come motore economico, culturale e sociale per le comunità", che sarà articolato in più momenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città delle piante. Dialogo sul vivaismo

