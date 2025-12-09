Pechino non è mai stata una potenza marittima per ragioni storiche e geografiche. Lento è stato perciò il suo affacciarsi sul mare con la Marina da guerra (che nel 2027 celebrerà il suo centenario) in funzione di interdizione contro le Filippine e Taiwan, per poi passare ad operazioni di proiezione oltremare. La Marina cinese, pur non disponendo ancora della propulsione nucleare, ha raggiunto oramai le dimensioni di quella statunitense potendo vantare superportaerei e una articolata e nutrita disponibilità di caccia, fregate e sommergibili. Conosciamo bene la questione del Mar della Cina Meridionale (Scs) in cui Pechino avanza pretese territorialistiche basate su formazioni insulari emergenti a bassa marea che un Tribunale arbitrale ha giudicato illegittime nel 2016. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina nel Mediterraneo, uno scenario possibile raccontato dall’amm. Caffio